'Taxadd': entenda a origem dos memes que criticam Fernando Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tornou-se o mais recente alvo dos opositores do governo, apelidado de "Taxadd" em memes que viralizaram nas redes sociais na última semana. O apelido é uma referência aos projetos propostos pelo governo e votados pelo Congresso para reorganizar o sistema de impostos no Brasil, como a reforma tributária e a taxação de compras de até US$ 50 em sites internacionais como Shein e Shopee.

O "Taxadd" rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados no X, antigo Twitter, na última terça-feira (16). Diversos memes utilizam fotos do ministro em imagens manipuladas de cartazes de filmes. Um dos memes foi reproduzido em um telão da Times Square, um dos pontos mais famosos de Nova York, nos Estados Unidos. A imagem mostrava Haddad como um personagem do Quarteto Fantástico, com o trocadilho "Taxa Humana".

Meme com montagem do Ministro da Fazenda foi parar na Times Square. (Reprodução/TSX APP)

As críticas focam nas tentativas do ministro de equilibrar as contas do governo e cumprir a meta fiscal através do aumento da arrecadação com impostos, em vez de revisar e cortar gastos. O apelido "Taxadd" ganhou força após os desdobramentos da votação da reforma tributária, que pode aumentar as alíquotas cobradas sobre produtos e serviços, embora reduza e até zere para outros, como os alimentos da cesta básica.

Embora a reforma tributária só entre em vigor a partir de 2026, e gradualmente até 2033, a taxação de compras internacionais de até US$ 50 já virou lei no fim de junho.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)