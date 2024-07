Meme de Haddad surge em telão na Times Square

Apelidos que ligam o ministro da fazenda, Fernando Haddad, ao crescente aumento de impostos no país, vêm se tornando famosos entre os internautas. Nesta terça-feira (16), uma dessas sátiras surgiu em um outdoor digital na avenida Times Square, em Nova York.

VEJA MAIS

Na imagem exibida, o ministro está com uma roupa de super-herói e aparece com ele a expressão “Taxa Humana”, um trocadilho em referência ao personagem Tocha Humana, dos quadrinhos do Quarteto Fantástico.

O painel onde o meme de Haddad surgiu é de uma empresa que oferece um serviço de divulgação nos telões da famosa avenida, cobrando o valor de $40 por 15 segundos de tela.

Outros memes que ligam o ministro a "taxas" viralizaram nas redes sociais, impulsionados principalmente pelo fim da isenção de impostos para compras internacionais de até $50 (cinquenta dólares).



(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)