Haddad critica expansão fiscal e diz que Lula cortará gastos se necessário

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta sexta-feira (12/07) que a expansão fiscal neste momento não é boa para o Brasil, e afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva cortará gastos primários para ajustar as contas públicas se for necessário.

Em sabatina no Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), em São Paulo, Haddad pontuou que Lula "já anunciou" que, se precisar, promoverá cortes de gastos. Segundo ele, o equilíbrio das contas públicas vai permitir a queda dos juros e o crescimento da economia.

"Nós estamos desde 2015, ou 2014 produzindo déficit, e pesado", disse Haddad em sua fala. "A minha pergunta é: melhorou a vida de alguém?".

Ele defendeu a continuação do "trabalho de formiguinha com resultados notáveis" que a equipe econômica tem feito em prol do ajuste fiscal, chamando o objetivo de equilíbrio das contas de "obsessão".

VEJA MAIS