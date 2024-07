Haddad defende paciência para colocar fiscal em ordem

SÃO PAULO (Fernando Carodos/Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta sexta-feira a necessidade de paciência para colocar a situação fiscal do Brasil em ordem, ao mesmo tempo em que afirmou ser uma "obsessão" organizar as coisas no governo.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Haddad nega possibilidade de baixar IOF cambial para segurar dólar]]

Em sabatina em congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), Haddad também disse que os dados econômicos divulgados recentemente têm surpreendido positivamente e que o Brasil vai crescer com inflação em queda.