'Se pegarmos a carga tributária de 2022 para 2023, ela não aumentou', diz Alckmin ao defender Haddad

Tribunal

Concurso do TSE com salários de até R$ 14 mil tem data alterada para 8 de dezembro. Inscrições se encerram amanhã.



FGTS

Lucro do FGTS registra recorde de R$ 23,4 bilhões em 2023. Depósito para trabalhadores será feito até o próximo dia 31 de agosto.

Geraldo Alckmin (J.)

"Se pegarmos a carga tributária de 2022 para 2023, ela não aumentou.”

Geraldo Alckmin, vice-presidente, saiu em defesa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após circularem brincadeiras que relacionam o nome de Haddad com a alta de impostos.



>COP

DEBATE



O secretário de Relações Internacionais da Cidade de São Paulo, Aldo Rebelo, lançou na segunda-feira (15) o Fórum Paulistano de Debates da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30). O evento, realizado na prefeitura de São Paulo, reuniu autoridades dos setores do meio ambiente, agropecuária e desenvolvimento nacional e teve a participação de entidades paraenses, como a Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) e Associação dos Criadores do Pará (Acripará).



DESENVOLVIMENTO



O governo paraense foi representado pelo secretário de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Estado do Pará (Sedap), Giovanni Queiroz, que enfatizou a urgência de que os setores produtivos se engajem no debate sobre a COP 30, “tendo em vista as dificuldades que as populações amazônicas têm enfrentado ao longo dos anos com os retrocessos e proibições ambientais, que impedem um maior desenvolvimento da região”.



>CONTRATOS

FISCALIZAÇÃO



A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) disponibilizou, no site da instituição, acesso livre e download do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos. O documento foi desenvolvido por uma comissão de procuradores do Estado para orientar servidores estaduais sobre a gestão e a fiscalização de contratos administrativos. O manual inclui tópicos como uso correto dos recursos públicos, planejamento da execução dos contratos, além da fiscalização para garantir o cumprimento das obrigações contratuais. Este é o segundo manual publicado pelo órgão neste ano. O primeiro traz orientações sobre como os servidores devem se comportar durante o processo eleitoral.



>OLEIRO

REGULAMENTAÇÃO



A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal aprovou projeto que regulamenta a profissão de oleiro e ceramista. A medida possibilitará a organização da categoria e permitirá que esses profissionais tenham acesso a direitos previdenciários e à seguridade social. A proposta teve autoria do senador paraense Zequinha Marinho (Podemos). Grande polo oleiro do Pará, o município de São Miguel do Guamá deverá ser um dos maiores beneficiados com o projeto, que segue agora para a Comissão de Assuntos Sociais já em caráter terminativo, ou seja, sem necessidade de ir ao plenário.



>CACAU

ROTA



A prefeitura de Altamira, a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e o Ministério do Turismo (MTUR) estão finalizando os detalhes para o lançamento da Rota Turística “Do Cacau ao Chocolate”. A iniciativa integrada quer promover o desenvolvimento sustentável e econômico da região, destacando o potencial turístico de uma das áreas mais ricas e diversificadas do Brasil.



IMERSÃO



O roteiro inclui, além de Altamira, os municípios de Anapu, Brasil Novo, Medicilândia e Uruará. A ideia é oferecer aos visitantes uma imersão na cultura cacaueira, desde o cultivo do cacau até a produção artesanal do chocolate. A visita às fazendas de cacau, muitas vezes geridas por famílias há gerações, é uma das principais atrações.



>MEIO AMBIENTE

EDUCAÇÃO



O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) está realizando, durante o mês de julho, ações na Área de Proteção Ambiental (APA) Algodoal-Maiandeua, em Maracanã, nordeste paraense, para conscientizar os visitantes sobre a importância da preservação dos recursos naturais existentes na Unidade de Conservação. Os agentes do Ideflor-Bio recebem os turistas logo na chegada, no Terminal Hidroviário.



DESTRUIÇÃO



As ações se estendem também pela praia da Princesa, um dos pontos turísticos mais frequentados, com a distribuição de panfletos informativos e conversas diretamente com as famílias, explicando a importância de não deixarem lixo na praia e demais espaços. O cenário de destruição deixado pelos visitantes da praia do Atalaia, no último fim de semana, reforça a importância desse tipo de ação em todos os balneários do Estado.

Em Poucas Linhas

- Governadora em exercício, Hana Ghassan assinou, ontem, ordem de serviço para pavimentação asfáltica nos municípios de Tomé-Açu e Mãe do Rio, localizados na Região de Integração Rio Capim.



- A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) assinou termo de cooperação técnica com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/PA) para a criação da Sala do Empreendedor, em Santa Luzia do Pará.



- A criação da Sala do Empreendedor também facilitará o acesso a alguns serviços oferecidos pelo Sebrae, entre eles a preparação de empresas que desejarem participar de licitações públicas.



- A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, no Pará, e o Centro Cultural Vale Maranhão, em São Luís, espaços culturais que integram o Instituto Cultural Vale na Amazônia Legal, lançaram ontem a nova edição do Edital Apoia. Juntos, os dois espaços destinarão R$ 800 mil a projetos de profissionais da cultura popular dos respectivos Estados, com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura.



- No Pará são R$ 400 mil destinados para 40 projetos. As inscrições podem ser feitas até 16 de agosto.



- A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará realiza amanhã, no shopping Bosque Grão-Pará, ação de conscientização sobre as hepatites virais, dentro da programação do Julho Amarelo. No local haverá aferição de sinais vitais; teste rápido de hepatite; autoteste de HIV e orientações gerais sobre saúde.



- A Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel) passa a existir de fato e de direito a partir de hoje, quando será sancionada a lei que institui o novo órgão da prefeitura. A proposição foi enviada pela prefeitura para a Câmara de Vereadores como o Projeto de Lei 020, que foi aprovado no dia 19 de junho. O órgão já está funcionando e atualmente é dirigido pela assistente social Sandra Cruz.



- O rio Tapajós chegou, nesta semana, à marca de 5,46 metros, segundo a régua da Agência Nacional de Águas em Santarém. É o segundo pior no histórico da região, superando os registros das secas de 2015 e 2010.