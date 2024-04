Brasileiro muda o nome e passa a se chamar 'Diabão'; tatuador tem recorde no Guinness

O tatuador brasileiro, antes chamado Michel Praddo, mudou o nome oficialmente. Com o maior número mundial de implantes na cabeça, o morador de Praia Grande, litoral de São Paulo, entrou para o Guinness Book em 2023. Agora, Michel se chama Diabão e, apesar do novo nome, ele é cristão.

“Diabão” era apenas o apelido de Michel. Por meio da mudança, o tatuador diz que realizou um sonho. “Comecei a minha modificação interna primeiro do que a externa. Foi uma realização muito grande, pois realmente não me vejo mais como Michel, mas totalmente como o Diabão, que, inclusive, é uma pessoa altamente cristã”, explica.

Ele afirma que seu objetivo não é parecer com uma figura maligna, já que considera o “Diabo” alguém com aparência “bonita” - diferente da imagem caricata normalmente descrita e apresentada. “As pessoas têm essa ideia porque veem a minha modificação dentro do ‘sinistro’, que é algo que me atrai”, fala.

Para Diabão, a mudança do nome encerra uma fase em sua vida. O apelido foi adotado quando ele passou a sofrer preconceito nas ruas devido às tatuagens e aos piercings, que gerou mudanças de hábitos e atitudes na vida do tatuador. “O Michel foi uma pessoa que abandonou o pai no hospital até a morte, e então aprendi que existe uma dor maior do que a saudade, que é o remorso. Já o Diabão é a pessoa que cuidou de uma vizinha, uma senhorinha que no início demonstrava medo, mas depois se tornou minha 'vózinha'”, declara.

O tatuador diz que, agora, se sente completo e realizado com a identidade. No total, Diabão possui 33 implantes na cabeça e já fez implantes de silicone e transdermais; escarnificações; remoção de nariz, orelha, mamilo, dedo anelar e umbigo; junção do dedo médio ao indicador; tatuagem no olho; e outras modificações.

