Swingers: mulher diz que divide o marido com mãe e a irmã mais nova

Em um vídeo, uma mulher chocou a web ao contar que divide o marido com a mãe e a irmã mais nova. Madi Brooks mora nos Estados Unidos e dividiu opiniões após sua declaração.

“Eu e minha mãe somos swingers e isso é ótimo. Sabe por quê? Sempre que não estou com vontade, posso simplesmente deixar meu marido ficar com ela”, disse a mulher em um dos vídeos que compartilhou no TikTok. Na continuação do vídeo, o marido de Brooks aparece e abraça a mãe. “Sim, eu sou esse tipo de esposa. Eu deixo meu marido ficar com ela algumas vezes por semana”, continuou a mulher.

VEJA MAIS

Em outra gravação, a jovem também conta que a irmã também faz parte do arranjo. “Você sabe como eu mantenho o meu homem feliz? Eu deixo ele brincar com minha irmã mais nova. Sim, eu sou esse tipo de esposa".

Veja o vídeo:

Diversos sites e portais repercutiram a informação. Um deles alcançou 8 milhões de visualizações, 317 mil curtidas e mais de 13 mil comentários.

Madi tem cerca de 115 mil seguidores na rede social. Ela ainda pede para que as pessoas não os julguem. “Não sejam maus conosco, a vida é nossa”.

VEJA MAIS