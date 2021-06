Reportagem exibe jornalista transando com entrevistado em casa de swing

Uma reportagem de rádio causou mundialmente na última semana. Isso porque a repórter fez sexo com um homem que estava entrevistando durante uma matéria sobre um clube de swing em cidade perto de Copenhague, na Dinamarca.

Louise Fischer, de 26 anos, é a jornalista. Na gravação, ela é ouvida gemendo durante a relação sexual, que faz parte da reportagem de dois minutos que foi ao ar na Radio 4.

"Eu não tenho namorado, o que definitivamente tornou tudo muito mais fácil", disse Louise ao jornal alemão "Bild". "Minha mãe achou engraçado e riu e meu pai achou muito legal", disse ela, ao falar sobre a matéria, que focou na reabertura de um clube de swing após o levantamento das restrições da covid-19.

De acordo com Louise, as reações ao seu estilo inusitado de entrevista foram diversas. "A maioria delas foi muito positiva, as pessoas acharam isso corajoso e legal. Outras pensam que ultrapassei o limite do jornalismo", contou.

Um tweet na semana passada da Radio 4 anunciou assim a reportagem:

"Aviso: ficou quente e úmido tanto para o nosso repórter quanto para os convidados."

Durante a reportagem, cheia de sons de corpos batendo um contra o outro, a jornalista pergunta ao homem com quem ela está fazendo sexo e se ele pode dizer a ela o que está vendo. Ele responde, segundo o "Copenhagen Post": "Uma mulher deliciosa".