Suspeitos relacionados a morte do sobrinho-neto de Marina Silva prestam depoimentos

Dois homens suspeitos de terem envolvimento no assassinato do sobrinho-neto da Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foram ouvidos pela Polícia Civil do Acre. Segundo a polícia, os homens não foram presos, apenas prestaram depoimentos sobre o caso. Os detalhes sobre o conteúdo da fala dos suspeitos não foram divulgados, assim como a identidade de ambos.

Na tarde de terça-feira (6), em Rio Branco, no Acre, o sobrinho-neto da ministra foi morto a tiros. Por meio de suas redes sociais, Marina lamentou o ocorrido. “Cauã foi vítima da criminalidade que destrói vidas principalmente de jovens de bairros da periferia do nosso país. Que Deus sustente e console nossa família”, afirmou.

O jovem de apenas 19 anos estaria na sua casa, no bairro de Taquari, quando dois homens invadiram a residência efetuando os disparos. De acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que investiga o caso, os homens teriam fugido de moto logo após o ataque. Cauã morreu antes de o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegar ao local.