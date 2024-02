Sobrinho-neto da ministra Marina Silva é assassinado a tiros no Acre

Um sobrinho-neto da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi assassinado a tiros no Acre, nesta terça-feira (6). Cauã Nascimento Silva, de 19 anos, estava em sua casa, na Rua Baguari, no bairro Taquari, no Segundo Distrito da capital do estado, quando dois homens invadiram o local e efetuaram os disparos contra a vítima. Pelo menos três tiros teriam acertado Cauã.

VEJA MAIS

Em suas redes sociais, Marina lamentou o ocorrido. “Com imenso pesar e dor, recebo a notícia de que meu sobrinho-neto Cauã Nascimento Silva, de 19 anos, foi assassinado nesta terça-feira (6/2) em Rio Branco, no Acre", escreveu a ministra. "Cauã foi vítima da criminalidade que destrói vidas principalmente de jovens de bairros da periferia do nosso país. Que Deus sustente e console nossa família”, acrescentou Marina.

Segundo o portal G1 do Acre, a vítima morava com uma tia, um primo e outros parentes na casa. Os assassinos foram até o quarto em que Cauã estava para cometer o crime. Um morador da região disse ter visto dois homens subindo em uma motocicleta e fugindo. Segundo a testemunha ouvida pela reportagem, a tia da vítima não estava na casa no momento do crime. Um primo da vítima, uma criança de aproximadamente 9 anos, estava em outro quarto e teria saído correndo quando ouviu o barulho.

Cauã Silva morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Policiais militares e equipes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram local para fazer a perícia.