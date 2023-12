Ministra do Meio Ambiente confirma oficialmente Belém como sede da COP-30

A Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, citou, nesta segunda-feira (11) Belém como sede da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP-30, em 2025. O pronunciamento foi feito durante plenária da COP-28, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

A ministra agradeceu pela confiança dada ao Brasil para sediar a COP-30. "A COP-30 será realizada em Belém, capital do estado do Pará. Estou especialmente tocada, pela indicação da Amazônia onde nasci e cresci para receber esta conferência", disse a ministra.

A COP da floresta será entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, e colocará Belém como centro das discussões sobre mudanças climáticas do mundo.

VEJA MAIS

Marina disse ainda que a COP-30 será a chave para definir as novas NDC's (Contribuição Nacionalmente Determinada) que segundo ela, serão fundamentais para que seja alcançado desafio de 1,5 grau.

"A Amazônia nos mostra o quanto as convenções estão entrelaçadas nos seus desafios, mas também nas soluções sinérgicas que abarcam. Agradecemos à presidência da COP28 pela sua hospitalidade e pelo senso de urgência que inste todos nós para que saiamos daqui com resultados concretos, não só de perdas e danos, mas também no balanço global", comentou.

"Saudo a escolha do Azerbaijão como país anfitrião da COP-29, sabemos dos desafios que lá teremos, com a necessidade do alinhamento dos temas de financiamento e meios de implementação que podem nos levar aos desafios de 1,5 graus. Entendemos nossa responsabilidade de caminharmos juntos, da estrela do Norte, para o cruzeiro do Sul dos céus da Amazônia", finalizou.