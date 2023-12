Azerbaijão é confirmado como sede da COP 29, no ano de 2024

O Azerbaijão será o anfitrião e presidente da 29º Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 29), prevista para acontecer entre os dias 11 e 22 de novembro de 2024. Neste domingo, o documento preparado pelo secretariado da ONU com a agenda dos locais das próximas edições do evento começou a circular, apesar do anúncio oficial ainda não ter sido feito. O documento também confirma o Brasil como sede da COP30, em novembro de 2025.

Os países-sede costumam ser confirmados com dois anos de antecedência, para poderem se preparar para custear o evento e conduzir os trabalhos. Porém, a definição sobre o anfitrião da COP29 demorou em razão dos conflitos na região do leste europeu, que seria a próxima região a receber o evento, seguindo o rodízio regional promovido pela ONU. A Rússia afirmou que vetaria a candidatura de qualquer país da União Europeia como sede, como resposta às sanções do bloco feitas por conta da guerra contra a Ucrânia.

O Azerbaijão também enfrenta um contexto de guerra contra a Armênia, mas na última semana os dois países começaram a chegar a um entendimento. O nome do país, que está entre as dez economias mais dependentes de petróleo do mundo, foi definido no último final de semana, durante os últimos dias de negociação da COP 28, realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, até está terça-feira (12). O anúncio oficial deve ocorrer na plenária de conclusão da COP.