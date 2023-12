Secretário-geral da ONU defende fim dos combustíveis fósseis por calendário proposto pelo Brasil

Em coletiva de imprensa realizada na COP 28 (28ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas) neste segunda-feira (11), o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres, afirmou que a eliminação do uso de combustíveis fósseis deve obedecer um ritmo que garanta o limite do aquecimento global em 1,5 graus Celsius. De acordo com a autoridade, essa meta definirá o sucesso da COP 28, que termina nesta terça (12).

A proposta para o estabelecimento de um calendário para a eliminação do uso de combustíveis fósseis foi apresentada pelo Brasil na semana passada, durante as negociações da COP 28.

"Mas isso não significa que todos os países devem eliminar os combustíveis fósseis ao mesmo tempo", explicou Guterres, citando o princípio das ‘responsabilidades comuns, porém diferenciadas’ preconizado pela Convenção-Quadro do Clima da ONU.

De acordo com a recomendação brasileira, países desenvolvidos devem iniciar logo a transição energética, enquanto os que estão em desenvolvimento teriam mais tempo para se adaptar.

O secretário-geral falou sobre a necessidade de chegar a consensos sobre pontos mais polêmicos. "Um acordo sem meios de implementação é como um carro sem rodas", disse Guterres, comentando a disputa ocorrida ontem (10) entre países desenvolvidos e em desenvolvimento sobre as responsabilidades do financiamento climático por conta das nações mais ricas.