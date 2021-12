Suspeitos de cortar pescoço e enterrar homem vivo são presos

Um adulto e dois adolescentes foram detidos nesta terça-feira (14), suspeitos de cortar o pescoço e enterrar um homem vivo no último dia 2 de dezembro. O caso aconteceu em Iguatemi (MS). As informações são do portal Campo Grande News.

Após ser atingido por várias facadas, Meraldo Veríssimo Pereira, de 31 anos, foi enterrado vivo na madrugada em que aconteceu o crime. Os três suspeitos, de 16, 17 e 19 anos, cavaram uma cova e o enterraram. A vítima passou a madrugada no local, mas conseguiu se desenterrar e pediu ajuda.

Segundo a Polícia Civil, após a repercussão do caso, o adolescente de 17 anos se apresentou na delegacia. Ele confessou o crime e a polícia representou por medidas constritivas de liberdade contra os outros autores. Os dois foram encontrados nesta terça e levados para a delegacia.

O trio assumiu o crime e será responsabilizado pelo delito de homicídio doloso qualificado na forma tentada.