Suspeito é preso enquanto cavava cova da vítima

Um homem foi preso na noite de sexta-feira (22) após ser flagrado pela polícia enterrando o corpo de um jovem que, segundo informações preliminares, teria sido morto por ele durante uma sessão de tortura.

De acordo com o site Metrópoles, o suspeito foi encontrado em uma região de mata. Ele e mais uma pessoa estariam cavando a cova da vítima quando foram flagrados entre os bairros Jaguaribe e Rangel, em João Pessoa. Um deles conseguiu fugir.

Segundo a Polícia houve confronto e troca de tiros no momento em que executores tentavam enterrar o corpo. De acordo com o perito que analisou a cena do crime, a morte teria ocorrido há poucas horas e o corpo apresentava sinais de tortura. Ele não foi identificado, estava com mãos amarradas, amordaçado e teria sido arrastado por cerca de 30 metros. O perito acrescentou que o local foi usado para execução e não apenas para a desova.