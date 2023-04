Suspeita de bomba esvazia academia e escola de idiomas no Distrito Federal

Frequentadores da Academia BodyTech e alunos de uma escola de idiomas do Distrito Federal precisaram sair dos estabelecimentos, nesta quarta-feira (12), após a suspeita de uma bomba em uma lixeira pública na Quadra 301 do Sudoeste. Toda a área foi isolada para início da Operação Petardo — deflagrada após ameaças de bomba. Equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do Corpo de Bombeiros estão atuando no local.

De acordo com testemunhas, um item que fazia barulho semelhante ao de um relógio estava dentro da lixeira. O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado por volta das 10h. Os procedimentos de apuração para verificar se o objetivo é um material explosivo ja estão sendo feitos pela PM. O objeto estava envolvido em um saco preto, com um dispositivo que emitia bipe contínuo.