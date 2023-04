Escolas do Pará reforçam segurança diante de ameaças

Escolas públicas e privadas no Estado do Pará providenciam o reforço da sua estrutura de segurança, a partir da veiculação de ameaças de ataques a unidades escolares no país. Nas redes sociais, circulam postagens referentes a um ataque a escolas no Brasil no próximo dia 20.

A representante de medicamentos Roberta Carmona é mãe de quatro filhos: um de 20 anos, outro de 17, um com 13 anos e outro com 7 anos de idade. Todos são estudantes. Diante das ameaças de ataques a escolas, ela já decidiu: "Dia 20, eles não irão a escola".

Roberta destaca que "a linha entre as ameaças serem apenas criadas por algum irresponsável, a fim de criar o caos, e serem verdadeiras, é muito tênue, o que faz com que pais, alunos e escolas se encontrem em um momento de tensão e vigilância constante". Ela defende a restrição a terceiros nas escolas; segurança armada e detector de metais na entrada da unidades escolares, inclusive, para alunos, e o "botão do pânico" (alarme acionado na escola para a Polícia.

Prevenção

Por conta dessas ameaças, a Prefeitura de Belém definiu, nesta terça-feira (11), um protocolo de segurança, envolvendo a Secretaria Municipal de Educação (Semec), da Fundação Escola Bosque (Funbosque) e a Guarda Municipal (GMB).

O protocolo detalha cuidados na entrada e saída nas portarias das escolas. No dia 15 deste mês, haverá reunião com os porteiros das escolas. Atenção redobrada será dada às fake news, e o atendimento externo nas escolas será feito apenas com agendamento.

Cada escola deve saber operar o aplicativo do Guardião da Paz, da Semec e Funbosque, que teve adicionadas abas no sistema, inclusive, a da violência, onde o operador responsável na escola pode notificar as diversas situações e ameaças. Essa aba será monitorada pela Guarda Municipal.

É realizado curso de capacitação sobre cultura de paz no contexto escolar para gestores e demais profissionais da educação. Com o Tribunal de Justiça do Pará, a PMB pretende realizar Programa de Justiça Restaurativa e Círculos de Paz nas escolas municipais. São realizados cursos EAD visando a superação de práticas de violência e crimes virtuais no cotidiano escolar.

As atividades da Coordenadoria de Integração de Educação e Saúde (Cines) serão ampliadas com a realização de um PSS emergencial de assistentes sociais e psicólogos, que atuam no acionamento da rede de garantia de proteção da criança e do adolescente.

A Prefeitura já se reuniu com o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e demais representantes do Estado e Município para elaboração fluxos e protocolos de atendimento dos casos de sofrimento psíquico e mental identificados no ambiente escolar. As escolas devem registrar eventuais ocorrências em delegacia próxima ou na Delegacia de Crimes Virtuais (avenida Pedro Miranda, 2288, e notificar os Conselhos Tutelares do seu distrito. O Patrulhamento da Guarda Municipal será reforçado, além do fortalecimento dos projetos Anjos da Guarda, Canil da Guarda, Combate à violência às Mulheres, Oficinas de música e Eu sou cidadão (reconhecimento de práticas de violência)", repassa a PMB.

Em Ananindeua

A Secretaria Municipal de Educação de Ananindeua (Semed) atua em conjunto com a Câmara Municipal, órgãos do município e a OAB para intensificação de ações voltadas para a cultura de paz.

Entre as ações preventivas definidas está a atuação de forças de segurança em ronda na saída dos turnos das escolas. A Guarda Municipal desenvolverá o projeto “Anjos da Guarda”, fazendo o intercâmbio entre comunidades escolares e órgãos de segurança pública. Novas motos serão acrescentadas à ronda escolar.

Marituba

Em Marituba, a Prefeitura Municipal já definiu em caráter de urgência ações estratégicas, em reunião com os gestores escolares. As escolas reformadas ou em reforma recebem o Sistema de Vídeo Monitoramento Inteligente com câmera de reconhecimento facial. Para mediação de conflitos, as escolas contam com o Serviço de Acompanhamento às Famílias na Escola (Soafe), por meio de equipe multidisciplinar.

São adotadas medidas, como o combate a desinformação veiculada nas redes sociais; pais e responsáveis são orientados a redobrar a atenção; ronda ostensiva nas escolas, em todos os turnos pela Guarda Municipal de Marituba e do 21º Batalhão da Polícia Militar; disponibilidade de canal de comunicação para denúncia de possíveis casos de violência.

"Em breve, todas as escolas receberão detectores de metais para revistas dos pertencentes de qualquer pessoa que adentrar o espaço de ensino", entre outras ações, como informa a Prefeitura.

Segurança é reforçada em escolas públicas e particulares (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Escolas particulares

O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Pará (Sinepe PA) divulgou nesta terça (11) Nota em que "lamenta profundamente a divulgação irresponsável de notícias falsas sobre possíveis ataques à instituições de ensino".

O Sinepe esclarece que as escolas da rede privada estão tomando todas as providências que garantam a segurança de seus alunos e de seu quadro funcional, inclusive, com equipes preparadas para identificar e prevenir qualquer mudança de comportamento que necessite de ajuda; além de estar em contato com as autoridades de Segurança Pública

Seduc

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou que a direção da escola, alvo de suposta ameaça, é orientada a registrar boletim de ocorrência para que a polícia apure as denúncias. "Vale ressaltar que a Seduc criou o programa “Escola Segura”, em parceria com a Segup, que inclui rondas escolares, por meio do Comando Independente de Polícia Escolar (CIPOE) e orientações pedagógicas nas unidades".

Dentro das ações do programa, na semana passada, a Seduc realizou curso de formação contra a violência escolar em diversas escolas do estado. A ação conta com a participação de uma equipe multidisciplinar formada por pedagogos e psicólogos. A Seduc ressalta ainda que os casos podem ser denunciados por meio dos telefones 190, 181, e ainda, por meio da atendente virtual Iara, no WhatsApp (91): 98115-9181.

Segup

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) informa que "já está em andamento proposta de alteração da lei que possibilitará a reconvocação de até 1.000 policiais militares da reserva para atuação no Programa Escola Segura, além da transformação da Companhia Independente de Polícia Escolar (Cipoe) em Batalhão que permitirá emprego de maior efetivo nas ações".