Supervisor mata funcionário que tomou café durante expediente; vídeo

Um funcionário foi assassinado pelo próprio supervisor, na manhã de segunda-feira (6), após supostamente tomar café durante o expediente de trabalho. O caso aconteceu em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, nas instalações da empresa Sulcromo, que trabalha com produção de revestimentos.

A vítima, identificada como Marcelo Camilo, de 36 anos, foi atingida por uma arma branca, semelhante a uma faca, que era utilizada como ferramenta de trabalho. Imagens de segurança flagraram o momento que o homem sai caminhando, de forma debilitada, após a agressão. Ele teria tido três paradas cardíacas antes de morrer. Veja o vídeo:

Nas redes sociais, a Sulcromo informou que decretou luto oficial em respeito ao funcionário. "Neste momento, estamos nos dedicando, da melhor maneira possível, ao apoio à família de Marcelo. A comunidade da Sulcromo está em luto e em choque com esta perda irreparável. Estamos colaborando de todas as formas com os órgãos responsáveis pelas investigações", declarou. Confira:

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)