Sucuri de 7 metros é encontrada morta em rio no Pantanal; vídeo

Um pescador encontrou uma cobra sucuri de 7 metros morta em um rio do município de Deodápolis, região do Pantanal sul-mato-grossense. Segundo consta no vídeo, feito na última segunda-feira (24) e divulgado nas redes sociais, a serpente foi avistada boiando, aparentemente, após ter se alimentado.

Assista:

VEJA MAIS

“Olha o tamanho dessa sucuri. É uma pena ver isso na natureza, um animal que, muitas vezes, não faz mal ao ser humano”, lamentou o guia de pesca Antônio Marcos da Silva Oliveira ao encontrar a cobra. A serpente morta foi deixada no rio.

O biólogo Bruno Mantovani lembrou que sucuris e qualquer outro animal silvestre não devem ser mortos. Ele afirmou, ainda, que, ao preservar a fauna e a flora, será possível continuar a prática da pesca “como conhecemos”.

Segundo a lei federal nº 9.605/1998, “é ilegal matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre”. A pena do crime consiste na detenção de 6 meses a 1 ano, além de multa.