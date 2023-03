Sucuri gigante é vista 'passeando' perto de área residencial: 'foi de arrepiar'

Imagens publicadas neste final de semana, nas redes sociais, mostram uma sucuri de aproximadamente seis metros de comprimento próximo a uma lagoa e dando algumas voltas por terreno próximo de residências. O caso aconteceu no bairro Solar dos Lagos, na tarde do último sábado (11), em Bonito, no Mato Grosso do Sul, e surpreendeu quem vive na área.

"Eu estava chegando no bairro quando vi uma movimentação de pessoas, me aproximei e vi que era uma sucuri, foi de arrepiar", contou a agente de viagem Gabriela de Brito Silva, de 26 anos, que publicou vídeo da serpente nas redes sociais.

Essa não é a primeira vez que moradores da região presenciam uma cena como essa. Na quarta-feira (8), também em um condomínio de Bonito, uma sucuri de aproximadamente 6 metros de comprimento foi encontrada dentro de um bueiro. Ela estava enrolada na “boca de lobo”.

De acordo com o jornalista e influencer Carlos Arakaki, que fez os vídeos e postou nas redes sociais, com o aumento no volume de chuva, os rios ficam cheios e os animais estão aparecendo no perímetro urbano. "O que mais surpreendeu foi o tamanho da sucuri e o fato de estar dentro do bueiro, mas quando ela sente a movimentação dos seres humanos ao redor ela vai embora", relatou.