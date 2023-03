SP sofre tremores após abalo sísmico na Argentina

Na tarde desta quarta-feira (22), o prédio do Ministério Público (MP-SP) localizado na Rua Riachuelo, 515, no centro de São Paulo, foi evacuado após relatos de tremores por volta das 14h. Apesar disso, os bombeiros não foram acionados. Em resposta aos relatos, o MP emitiu uma nota informando que alguns servidores sentiram tremores no edifício e que a equipe de engenharia do MPSP inspecionou a estrutura do prédio e atestou sua segurança.

VEJA MAIS

O possível motivo dos tremores pode ter sido o terremoto de magnitude 6.5 registrado em Jujuy, no Norte da Argentina, próximo ao Chile, às 13h, horário local. Além disso, em redes sociais, foi relatado que outros prédios na região da Vila Madalena, na Zona Oeste, e no Centro também foram evacuados.

Embora São Paulo não tenha histórico significativo de tremores, é comum prédios altos oscilarem com as ondas de terremotos fortes dos Andes. De acordo com o sismólogo da USP, Marcelo Assumpção, tais fenômenos ocorrem em média a cada um ou dois anos. O maior tremor registrado no Sudeste do Brasil ocorreu em 1922, com epicentro na região de Mogi-Guaçu e Espírito Santo do Pinhal.