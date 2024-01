Sobrevivente de acidente que deixou 24 mortos na Bahia, acompanha velório de filha em uma maca

Flávia Carneiro, de 34 anos, é uma das sete sobreviventes do acidente entre um caminhão e um ônibus de turismo, na noite do último domingo (7), na BR-324, em trecho da cidade de São José do Jacuípe. A tragédia deixou 24 pessoas mortas.

Flávia acompanhou o velório da filha, Isabela Santos de Almeida, de 14 anos, deitada em uma maca, com a cabeça enfaixada. O velório aconteceu na manhã desta terça-feira (9), no bar da mãe de Flávia Carneiro e avó de Isabela, Maria Eunice Gonzaga, em Jacobina. A dona do estabelecimento também morreu após a batida.

"Antes de eu conseguir sair do ônibus, comecei a chamar por eles todos, para ver se alguém me escutava e eu tentava ajudar, mas não escutei ninguém. Chamei por todos", contou Flávia Carneiro.



Flávia Carneiro estava na viagem com:

a filha Isabela Santos de Almeida, de 14 anos;

a mãe, Maria Eunice Gonzaga

o namorado, Gleidson Santana de Andrade,

o marido da mãe dela, Paulo Jesus Araújo,

a prima Ana Clara Santos Silva, de 16 anos.

Somente Flávia Carneiro e a prima Ana Clara sobreviveram à tragédia. As duas foram socorridas e levadas para um hospital na cidade de Nova Fátima, mas já tiveram alta hospitalar. No velório, a sobrevivente contou que sentiu o motorista do ônibus aumentar a velocidade do ônibus momentos antes da batida.



"Antes da batida, eu senti o motorista correr um pouco. Percebi que ele estava correndo mais do que ele vinha, eu senti", disse.



Ela também relembrou a última viagem que fez com a família e lamentou o acidente.



"A gente chegou lá cedo, 5h [de domingo], foi tranquilo. Todo mundo bem alegre, rindo. As meninas não conheciam a praia ainda. A gente só queria voltar em paz, mas aconteceu essa tragédia e eu perdi minha família".



"É uma coisa inexplicável". Foi como Alexandre Almeida, o pai da Isabela, tentou definir a tragédia.



"É muito triste, eu estou tentando me segurar porque eu tenho que ser forte nesse momento, mas está doendo. Está doendo muito", disse Alexandre em entrevista ao g1 e à TV Bahia durante o velório da menina.



"Eu preferia que eu fosse no lugar da minha filha. A gente tem filho para os filhos enterrarem os pais, não os pais enterrarem os filhos e eu estou enterrando minha filha amanhã de uma forma trágica", disse o homem.

Seu último contato com a adolescente foi justamente no sábado (6) anterior à viagem, quando foi levar dinheiro para a filha lanchar no passeio, em Guarajuba.



"Foi a última vez que eu falei [com ela] e abracei minha filha", lamentou.



Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que 25 pessoas morreram no acidente. Porém, depois a PRF e o Instituto Médico Legal (IML) confirmaram 24 mortes. Dos mortos, três estavam no caminhão e o restante no ônibus.

A maioria das vítimas morava na cidade de Jacobina, no norte da Bahia. O grupo que estava no ônibus voltava de um passeio na praia de Guarajuba, no litoral norte, quando houve o acidente.

Já as pessoas que estavam no caminhão saíram da cidade de Juazeiro e tinham como destino Feira de Santana, a 100 km de Salvador, onde fariam o descarregamento do caminhão, que levava mangas. Ainda não há informações sobre o que causou a batida.

