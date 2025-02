Sisu 2025: candidatos na lista de espera começam a ser convocados nesta quarta-feira (12)

As instituições públicas de ensino superior participantes do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 iniciaram, nesta quarta-feira (12), a convocação dos candidatos que manifestaram interesse na lista de espera. O prazo para essas chamadas segue até 30 de setembro, conforme estabelecido pelo edital do programa.

A responsabilidade pela convocação é das próprias universidades e institutos federais, que devem divulgar em seus portais oficiais as listas de convocados por curso, turno, local de oferta e modalidade de concorrência. Dessa forma, os candidatos devem acompanhar atentamente os sites das instituições de ensino em que se inscreveram para não perder os prazos de matrícula.

VEJA MAIS

Como funciona a lista de espera do Sisu?

Os candidatos que não foram aprovados na chamada regular do Sisu puderam manifestar interesse na lista de espera entre os dias 26 e 31 de janeiro. A partir disso, permanecem concorrendo a uma das opções de curso para as quais se inscreveram.

Ao contrário da chamada regular, a lista de espera não é divulgada pelo Ministério da Educação (MEC). A seleção e convocação dos candidatos são feitas diretamente pelas instituições de ensino, que definem os critérios para o preenchimento das vagas remanescentes. Cada universidade ou instituto deve publicar um edital próprio detalhando o procedimento.

O prazo ampliado até setembro permite que as chamadas sejam realizadas tanto para cursos com início das aulas no primeiro semestre quanto para aqueles programados para o segundo semestre de 2025.

O que fazer após a convocação?

Os candidatos convocados devem seguir as instruções da instituição para efetivar a matrícula dentro do prazo estipulado. O não comparecimento ou a falta de documentação pode resultar na perda da vaga.

Para aqueles que não forem chamados, ainda existem outras opções de ingresso no ensino superior, como o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que oferecem oportunidades em instituições privadas.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser consultadas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do MEC e nos sites das instituições participantes do Sisu 2025.

Sobre o Sisu

O Sisu permite que os candidatos concorram gratuitamente a vagas em diversas universidades públicas a partir dos resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O objetivo da política pública é ampliar o acesso a instituições de ensino superior de qualidade.

Desde 2024, o Sisu passou a ter apenas uma edição por ano. As instituições públicas podem ofertar vagas tanto para cursos com início das aulas no primeiro semestre quanto para aqueles previstos para o segundo semestre do mesmo ano.

Em 2025, estão sendo ofertadas 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior de todo o país. Segundo o MEC, nesta edição foram aprovados 254.899 candidatos, sendo 128.691 na ampla concorrência, 111.655 na modalidade de cotas e 14.553 por meio de ações afirmativas específicas das próprias instituições.