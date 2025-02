Fies 2025: Pará aparece entre as 10 regiões com maior número de inscrições, aponta MEC

O resultado do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) 2025, que será divulgado no próximo dia 18 de fevereiro, já começa a gerar expectativas entre os estudantes de todo o Brasil. O programa oferece financiamento para aqueles que desejam ingressar no ensino superior em instituições privadas, e os números de inscrições neste ano indicam o crescente interesse pelo acesso à educação superior.

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Educação, o Fies 2025 registrou um total de 493.002 inscrições, sendo que 198.579 candidatos participaram do processo seletivo neste primeiro semestre. O Pará aparece entre as regiões com o maior número de inscrições. Vale destacar que cada candidato pode se inscrever em até três opções de curso, o que contribui para o elevado número de inscrições.

Nordeste e Sudeste dominam as inscrições

A região Nordeste foi a que mais se destacou, com 77.808 candidatos, sendo 23.641 deles se inscrevendo no Fies Social, modalidade voltada para estudantes de baixa renda. Em segundo lugar, a região Sudeste registrou 68.553 inscrições, das quais 9.818 foram para o Fies Social.

O Pará, por sua vez, ocupa a 6ª posição no ranking de inscrições, com 17.680. No Fies Social foram 8.160 inscrições. O Fies Social, importante para o acesso de alunos de baixa renda, tem como objetivo financiar até 100% dos encargos educacionais, desde que a renda per capita familiar do candidato seja de até meio salário mínimo.

O estado de São Paulo se destacou com 69.929 inscrições no total, sendo 10.478 destinadas ao Fies Social. O Rio de Janeiro também apresentou um alto número de inscrições, com 33.202 candidaturas, sendo 6.601 para o Fies e 26.601 para o Fies Social.

O Centro-Oeste e o Sul apresentaram números mais baixos em comparação com as regiões Norte, Nordeste e Sudeste, mas ainda assim mantiveram uma boa adesão ao Fies.

Vagas disponíveis no Fies 2025

Neste ano, o Ministério da Educação oferece 112.168 vagas no processo seletivo do Fies, sendo 67.301 para o primeiro semestre e 44.867 para o segundo semestre. O programa continua a ser uma importante ferramenta de inclusão social e acesso ao ensino superior, principalmente para aqueles que, sem esse suporte, não conseguiriam arcar com os custos de uma graduação em instituições privadas.