Paciente da AACD é aprovado em 2º lugar no SISU e irá cursar Ciências Sociais na UFSCar

O paciente Guilherme Isaque de Souza Ferreira, da Unidade Mooca da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), fez história ao ser aprovado em 2º lugar no Sistema de Seleção Unificada (SISU). Aos 18 anos, o jovem irá ingressar no curso de Ciências Sociais na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A notícia foi celebrada nas redes sociais da associação, comemorando com grande alegria a conquista de Guilherme.

"É com imensa alegria que compartilhamos essa notícia: nosso paciente Guilherme Isaque de Souza Ferreira, da Unidade Mooca, vai entrar na faculdade!", escreveu a associação.

A mãe de Guilherme, Zilmar Lima de Souza Ferreira, compartilhou a emoção em saber que o filho vai para a faculdade. "A equipe da AACD faz parte dessa vitória. Eu tenho muita gratidão a essa Instituição. Parece que estou sonhando de tanta felicidade", disse Zilmar.

Além disso, a AACD destacou em seu post no Instagram que a história de Guilherme é um exemplo inspirador de superação e um fator crucial para a inclusão social das pessoas com deficiência. A instituição enfatizou que os atendimentos especializados são fundamentais para ajudar os jovens a construírem um futuro melhor.

"A história de Guilherme Isaque é o exemplo prático de como os atendimentos especializados da AACD são fundamentais para a construção de um futuro com mais educação, emprego e inclusão social para as pessoas com deficiência física. Essa conquista é de todos nós!", afirmou a AACD.