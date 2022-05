Semana do MEI traz programação online gratuita; saiba como se inscrever

A partir desta segunda (16) até a sexta-feira (20), a Semana do Microempreendedor Individual (MEI) disponibilizará várias palestras onlines e presenciais para quem quer ser um microempreendedor ou para os que já estão no ramo, mas buscam aperfeiçoar seu negócio. Ao total, a programação, que é inteiramente gratuita, conta com 32 palestras, oito cursos, 55 oficinas e 15 pontos de atendimento.

O evento online terá apresentações de profissionais reconhecidos, como a Nath Finanças, na quinta-feira (19), e conversas sobre como criar um modelo de negócio passo a passo para formalizar o MEI e estratégias de Marketing. As inscrições para o evento, conforme o assunto de interesse, podem ser feitas no próprio site do Sebrae.

Já a programação presencial contará com a consultoria gratuita do Sebrae em 15 cidades do Estado de Góias, sem agendamento. Os interessados no serviço também podem receber o atendimento de forma online, com uma hora de duração por vídeo chamada. Os agendamentos podem ser realizados aqui.

(*Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)