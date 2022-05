Se garante? Festival de coxinha tem salgado de cinco quilos à venda por R$ 140

Já pensou em comprar uma coxinha de cinco quilos, que serve até dez pessoas, por R$ 140? A versão gigante de um dos salgados mais consumidos do país é uma das atrações do Festival da Coxinha, da Comida Alemã e da Cerveja Artesanal, que acontece no próximo final de semana (21 e 22/05), no Memorial da América Latina, Zona Oeste de São Paulo. O evento gastronômico vai reunir 50 expositores.

Além da coxinha de cinco quilos, o festival terá salgados de sabores diferenciados, como abóbora com charque (carne seca) e acarajé, coxinha gratinada, coxinha doce, buquê e espetinho de coxinha. A unidade tradicional do quitute custará R$ 10.

O buquê de coxinha estará à venda no evento. (Foto: Divulgação)

Outras opções

A coxinha não é o único salgado que estará à venda no evento. A culinária alemã também terá lugar para uma grande variedade de tira-gostos que poderão ser acompanhados de cervejas artesanais, vendidas a R$ 12 (copo de 300 mililitros). Também haverá barracas vendendo lanches de pernil, comida baiana, churros, hambúrgueres e outras iguarias.

