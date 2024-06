Empresário envenenado fez desabafo: 'Se eu morrer amanhã minhas coisas ficam todas pro Estado'

Em conversa com uma amiga, o empresário Luiz Marcelo Ormond, de 44 anos, afirmou que a namorada, a psicologa Júlia Andrade Cathermol Pimenta, de 29 anos, pressionava por uma oficialização no relacionamento. Ele afirmou que não pretendia acelerar o processo.

No mesmo áudio, o empresário reflete sobre sua condição de homem solitário: “Eu também tenho que ter uma companhia, né? Eu, se eu morrer amanhã, as minhas coisas ficam todas para o Estado; Eu não tenho ninguém para deixar minhas coisas”.

Durante o áudio, Luiz Marcelo afirmou que Júlia estava ansiosa para sacramentar a união. “A gente tem que tentar né? Mas, assim, também não é nada para ontem, não... ela que tá na maior pressão para... Já viu, já, já foi, já no cartório, na segunda, para ver negócio de casamento. Mas, assim, eu tô segurando, não vou fazer nada para ontem não”, disse.

Relembre o Caso

O corpo do empresário Luiz Marcelo Ormond foi encontrado no dia 20 de maio por bombeiros, depois que vizinhos acionaram o socorro, incomodados com o cheiro. Desde então, a polícia investiga e tenta esclarecer a morte de Luiz. A polícia civil do Rio de Janeiro investiga a principal suspeita, Júlia Andrade Cathermol Pimenta, que está foragida.