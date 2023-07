Saque-aniversário: veja até quando e como sacar o valor parcial do FGTS

Criado no fim de 2019, o Saque-aniversário se tornou um formato popular de retirada do saldo do FGTS. A modalidade permite que trabalhadores recebam uma parcela do saldo do fundo todos os anos, no mês de seu aniversário.

O Saque-aniversário é liberado no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador. O valor da parcela varia de acordo com a quantia disponível na conta do FGTS do cidadão. Apesar de permitir a retirada anual do saldo, ao aderir a modalidade o indivíduo fica impedido de realizar o Saque-rescisão, que libera o saldo total da conta do FGTS em caso de demissão sem justa causa.

Até quando pode retirar o Saque-aniversário

O valor disponibilizado pelo Saque-aniversário ficará disponível para movimentação pelo período de três meses. Sendo assim, nascidos em julho tem até o último dia de setembro para movimentar a quantia, que retorna para a conta do FGTS do cidadão após o período estipulado, sem nenhum prejuízo.

Ainda podem sacar até o final deste mês os trabalhadores nascidos em maio e nascidos em junho tem até o final de agosto.

Como sacar o Saque-Aniversário?

A Caixa Econômica Federal disponibiliza a opção do Saque Digital, onde o trabalhador consegue sacar o seu FGTS com mais conforto e praticidade. Para isso, o cidadão deve baixar o aplicativo do FGTS e consultar os valores já liberados, solicitando o saque ao indicar uma conta em qualquer banco para a movimentação. O valor será transferido em até cinco dias úteis.

