São Paulo anuncia que seguirá o calendário do Plano Nacional de Vacinação

Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (18), no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, o Governo de São Paulo informou que o calendário estadual de vacinação seguirá o Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a covid-19. Desde o ano passado, havia sido divulgado que a vacinação teria início em 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo.

Com a medida, a CoronaVac foi incorporada ao PNI, ficando a critério do Governo Federal o cronograma de aplicação das doses. “O programa nacional incorporou a CoronaVac. Portanto, nós o seguiremos. Era isso que o governador (João Dória, do PSDB) gostaria", disse Regiane de Paula, coordenadora de Controle de Doenças da Secretaria Estadual da Saúde.

Novo pedido

Também nesta segunda (18), o Instituto Butantan fez um novo pedido, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), de uso emergencial de 4,8 milhões de doses da CoronaVac que já estariam prontas para distribuição. De acordo com o Governo de São Paulo, a solicitação engloba também a produção de mais 35 milhões de doses, o que pode levar a um total a 40 milhões de doses da vacina contra a covid-19.

João Dória respondeu questões sobre Plano Nacional de vacinação (Ascom Governo de São Paulo)

Durante a coletiva, Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, explicou que a Anvisa orientou o instituto a fazer a solicitação separadamente. Em nota, a Anvisa confirmou o recebimento do pedido do Butantan e disse que já está analisando os documentos.

Covas também falou aos jornalistas que a expectativa do Butantan é conseguir duplicar a produção da vacina nesta semana, passando a produzir 2 milhões de doses diárias do imunizante. Caso consigam finalizar toda produção da vacina contra a influenza, os pesquisadores irão concentrar dois setores inteiros na produção da CoronaVac, vacina contra covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Butantan.

“A matéria-prima chinesa está disponível e produzida e a autorização da Anvisa para uso emergencial, que saiu ontem, deve facilitar a decisão do governo chinês", destacou o cientista.

A distribuição das vacinas

Para a fase inicial do Plano Nacional de Imunização, o Butantan separou 4.636.936 de doses, que serão direcionadas ao

Ministério da Saúde. Outras 1.357.640 de vacinas continuam em solo paulista para serem distribuídas diretamente aos municípios paulistas.

As datas do PNI ainda não são conhecidas. Isso porque agora é preciso saber o quantitativo de doses que o Governo Federal entregará para cada estado e em que tempo. Por enquanto, São Paulo conta com cerca de 1,3 milhão de doses da primeira remessa de 6 milhões destinadas ao Ministério da Saúde.

Em relação à imunização estadual, a meta do Governo de São Paulo é vacinar 30 mil funcionários dos hospitais-referência em Covid-19. Na capital, o HC disponibilizou um galpão em sua sede, sendo que a campanha de vacinação vem sendo realizada no Centro de Convenções Rebouças, anexo ao hospital, onde estão situadas 30 estações de vacinação, que funcionam 12 horas por dia, das 7h às 19h.