Após atraso na entrega das vacinas, Governo do Pará adia para terça coletiva de apresentação

Após atraso na entrega das vacinas contra covid-19, que estavam previstas para chegar na tarde desta segunda-feira (18), por volta das 15h40, o Governo do Pará adiou para a terça-feira (19), às 7h, a apresentação oficial da campanha de vacinação. Na ocasião, uma profisisonal da saúde, preta, mãe de quatro filhos e que atua no Hospital de Campanha de Belém, será a primeira paraense que será imunizada.

"O Governo do Pará concederá entrevista coletiva à imprensa para atualizar as informações sobre a Campanha de Vacinação da Covid-19 no Pará. A apresentação ocorre nesta segunda-feira (19), às 7h, no Hangar Centro de Convenções, em Belém. Na ocasião, um profissional de saúde do Hospital de Campanha do Hangar será imunizado", informou, em nota.

Além do governador Helder Barbalho e de gestores da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), estará presente também o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado. A coletiva será transmitida ao vivo pelo site Agência Pará, pela TV Cultura e pelas redes oficiais do governo do Estado e da Sespa.

Doses da vacina

Além das 124.560 doses de Coronavac disponibilizadas inicialmente, o Pará recebe mais 48.680 vacinas, que serão destinadas exclusivamente à população indígena. Ao todo, serão 173.240 doses para a imunização, neste primeiro momento, dos grupos prioritários.

A previsão é que as vacinas chegem a Belém por volta das 23h30. Por meio do Twitter, o governador divulgou um vídeo comentando o atraso na entrega dos imunizantes e detacou o perfil da profissional de saúde que será a primeira paraense vacinada contra covid-19 no estado.

"Logo cedo, pela manhã, ás 7h, nos reunimos com o ministro da saúde e, ali, ficou acertado que todos os estados receberiam até a tarde de hoje a sua cota de vacinas. Nós fomos comunicados pelo Ministério da Saúde que o estado do Pará receberia a sua quantidade de vacina completa até as 15h30. Lamentavelmente, por um problema de logística do Ministério da Saúde, nos avisaram que as nossas vacinas só chegarão às 23h30", disse Helder Barbalho.

"Inclusive, estarei indo ao aeroporto para recepcionar as vacinas em Belém, para que nós possamos garantir que amanhã, às 7h, possamos vacinar a primeira paraense, que será uma mulher trabalhdora, negra, mãe de quatro filhos e que, seguramente, merece essa homenagem", completou.

Pessoal, infelizmente a logística do Ministério da Saúde para a distribuição das vacinas passou por alterações. pic.twitter.com/KVY1FPhzpu — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 18, 2021

Atraso no voo

Por volta das 16h, o Governo do Pará adiantou que a coletiva que estava prevista para as 17h seria adiada "devido a alterações na logística de transporte das vacinas, organizado pelo Ministério da Saúde". Por enquanto, a previsão é que os imunizantes cheguem à capital no fim da noite, com horário a confirmar.

Desde às 7h desta segunda-feira, o governador Helder Barbalho, junto com alguns governadores de outros estados, estiveram no Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP), para acompanhar a entrega das doses correspondentes a cada unidade da federação.

O governador do Pará chegou a filmar a saída do avião da Força Aérea Brasileira (FAB) com as vacinas, mas as alterações deixaram os estados sem receber as doses.

Prefeitura de Belém

Nas redes sociais, a Prefeitura de Belém lamentou o adiamento do início da vacinação, destacando a falha no plano logístico. A prefeitura também reforçou que o início da primeira etapa da vacinação e coletiva de imprensa serão na terça-feira, a partir das 7h.

A Prefeitura de Belém lamenta o atraso da campanha de imunização contra a Covid-19 e comunica que o início da primeira etapa da vacinação e coletiva de imprensa serão amanhã, a partir das 7h. #PrefeituraBelem — Prefeitura de Belém (@prefeiturabelem) January 18, 2021