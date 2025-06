Saiba quem é o personal trainer preso por furtar frango assado e bananas

O personal trainer Itallo Pacheco, de 27 anos, foi preso em flagrante na última quinta-feira (19) após furtar uma penca de bananas e um frango assado no supermercado OBA, localizado dentro do Shopping Iguatemi, em Brasília. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e vem sendo acompanhado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

De acordo com informações do portal Metrópoles, Itallo é morador do Lago Norte e atua como preparador físico em uma academia conhecida na região, além de prestar serviços de bioimpedância corporal. Segundo funcionários do supermercado, ele já teria sido visto furtando alimentos outras vezes no mesmo local.

Valor do furto foi inferior a R$ 40

O caso foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). Segundo a ocorrência, o personal levou uma bandeja de bananas e um frango assado, totalizando menos de R$ 40. Ele foi detido por agentes de segurança do supermercado logo após sair do estabelecimento e, em seguida, encaminhado à delegacia.

Após prestar depoimento, Itallo Pacheco pagou fiança e foi liberado. A Polícia Civil investiga se há outros episódios semelhantes envolvendo o mesmo suspeito no supermercado.