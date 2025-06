Personal trainer é preso por furtar frango assado e bananas em shopping

Um personal trainer de 27 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (19/6) após furtar alimentos em um supermercado localizado no Shopping Iguatemi, em Brasília. Segundo registro da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), o homem subtraiu uma bandeja de bananas e outra de frango assado, com valor somado inferior a R$ 40.

O suspeito, identificado pelas iniciais I.T.P., reside no Lago Norte e atua em uma academia conhecida da capital. De acordo com funcionários do supermercado, esta não seria a primeira vez que ele é flagrado furtando no local.

Após ser detido por agentes de segurança do estabelecimento, o personal foi levado à delegacia, onde o caso foi oficialmente registrado. Ele pagou fiança e foi liberado. A Polícia Civil investiga se há outros furtos semelhantes atribuídos a ele no mesmo supermercado.