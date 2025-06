Homem que sobreviveu a corte de corda em prédio morre 3 meses depois em acidente de moto

O trabalhador identificado como Mayk Gustavo Ribeiro da Silva, de 29 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (20) após sofrer um acidente de trânsito, na cidade de Curitiba, no Paraná. O fato curioso é que, há cerca de três meses, Mayk já havia sobrevivido a outro acidente que aconteceu quando um morador de apartamento resolveu cortar a corda que o segurava enquanto ele fazia a limpeza de um prédio de 27 andares, em março de 2024.

De acordo com a Polícia Militar (PM/PR), o jovem estava sozinho e conduzia uma moto no bairro Pinheirinho, quando se chocou contra um poste. Ele morreu no local. A família de Mayk contestou as informações dos policiais e, por isso, as causas do acidente continuam sendo investigadas.

VEJA MAIS

Como Mayk sobreviveu ao primeiro acidente?

No dia 14 de março de 2024, Mayk estava realizando um trabalho de limpeza na fachada do 6º andar de um edifício no bairro Água Verde, em Curitiba. Enquanto ainda estava pendurado, um morador da cobertura do prédio cortou com uma faca a corda que estava segurando o jovem. Apesar da gravidade da situação, ele foi salvo pelo trava-quedas, um equipamento de segurança construído especialmente para acidentes como este.

O morador que cortou a faca era Raul Ferreira Pelegri, que foi denunciado por tentativa de homicídio pelo Ministério Público (MP/PR) e preso em flagrante. Porém, Raul acabou passando mal durante os seus poucos dias de prisão e foi internado com dificuldades respiratórias, sendo que, segundo a Polícia Penal, a causa de sua morte foi Pneumonia, já que ele também enfrentava o vício da dependência química.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)