Morador de prédio corta corda que segurava trabalhador que fazia limpeza de fachada

Em Curitiba (PR), um homem foi preso por tentar matar um trabalhador estava pendurado em uma corda fazendo a limpeza da fachada de um prédio, no sexto andar. Na ocasião, que ocorreu no dia 14 de março, o homem, morador do 27º andar, cortou a corda que segurava o homem, que só não caiu porque estava com equipamentos de segurança.

O caso foi divulgado pelo Ministério Público apenas na última segunda-feira (25), que confirmou a prisão em flagrante do homem, denunciado por tentativa de homicídio por uso de meio insidioso e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

VEJA MAIS

O motivo do crime ainda está sendo apurado pelos agentes que investigam o caso. O prédio se encontra na avenida Silva Jardim, no bairro Água Verde.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com