Funcionário de frigorífico leva picanha no sapato e acaba preso

Um jovem de 21 anos, funcionário de um frigorífico, foi preso após tentar furtar uma peça de picanha do local onde trabalhava, no bairro Jardim Glória, em Várzea Grande, no Mato Grosso. O suspeito estava na empresa havia três meses e tentou esconder a carne em uma das galochas, na noite da última segunda-feira (11).

Segundo a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada por volta das 20h50 por um gerente do estabelecimento, que relatou que um funcionário havia sido flagrado furtando carne.

De acordo com informações da PM, um dos funcionários desconfiava que alguém havia pegando algumas peças de picanha do estoque. Na noite de segunda-feira, ele testemunhou o suspeito saindo da câmara fria com a carne escondida na roupa.

A testemunha seguiu o suspeito até o vestiário e o questionou sobre a carne. Nesse momento, o homem teria tentado esconder a picanha dentro de um do sapato. Quando a equipe da PM chegou ao local, o suspeito já havia sido detido pelo gerente e pelos seguranças da empresa. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi autuado por furto.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)