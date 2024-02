Rio de Janeiro decreta epidemia de dengue com mais de 49 mil infectados em 2024

Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro, afirmou que o estado está em epidemia de dengue. Do início de 2024 até agora, 49.405 casos foram confirmados - número 20 vezes maior do que o esperado - e quatro pessoas morreram devido à doença. Um decreto oficial sobre o quadro em que o estado se encontra deve ser publicado no Diário Oficial até quinta-feira (22).

“A gente acha que é uma ação importante para a gente trabalhar com tranquilidade. Decretamos a epidemia por um alto índice populacional. Decretando a epidemia, tiramos a burocracia para fazer um atendimento mais rápido”, disse Cláudio Castro. O governador também afirmou que meses difíceis estão por vir e, apesar da redução de casos em determinadas regiões, os esforços e a atenção não serão reduzidos.

Um Centro de Operações de Emergência (COEs) contra a dengue foi criado e está localizado na Secretaria Estadual de Saúde (SES). O objetivo é aumentar e agilizar as estratégias de vigilância da doença, com união de todos os setores de saúde. É esperada ampliação de salas de hidratação em 22 Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) municipais e estaduais, além do reforço na quantidade de médicos e enfermeiros. Segundo o governador, é possível chegar a até 80 salas de hidratação.

Cláudia Mello, secretária de Saúde do Rio de Janeiro, disse que nunca trabalharam com tantos casos de dengue e, por isso, o COEs foi instalado. "As equipes de vigilância, assistência e comunicação vão agir contra a dengue. Sabemos que temos um aumento da dengue. Todos os municípios estão em contato e se eles pediriam assistência, vamos no local para enfrentar esse momento difícil nas próximas 6 a 10 semanas”, falou.

O estado também mostra crescimento no disgnóstico de covid. De janeiro até o momento, o aumento é quatro vezes mais do que era esperado. A elevação de casos de dengue atinge os 92 municípios fluminenses. Rio de Janeiro, Itatiaia, Cambuci, Resende e Piraí são cidades que se destacam na alta taxa de incidência, que está acima de 500 infecções por 100 mil habitantes.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)