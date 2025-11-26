Capa Jornal Amazônia
Restaurante que Dua Lipa visitou é atingido por incêndio no Rio de Janeiro

Uma semana antes das chamas, a cantora internacional esteve no local acompanhada de sua equipe, namorado e amigos

Victoria Rodrigues
fonte

Apesar do susto, não houve feridos ou vítimas no local. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Um dos pontos turísticos conhecidos na capital do Rio de Janeiro, o Restaurante Braseiro da Gávea, foi atingido por um incêndio de pequenas proporções na noite desta terça-feira (25), na zona sul do estado. Mas o que mais chamou a atenção dos internautas ao saberem da notícia foi o fato de que a cantora internacional Dua Lipa havia visitado o mesmo local há uma semana quando passeou pela região. 

O espaço foi escolhido pela artista americana na última terça-feira (18) durante uma saída que realizou pelas ruas com o propósito de poder conhecer a vida noturna carioca. No passeio, a cantora, que estava acompanhada de sua equipe, do namorado e de alguns amigos, interagiu com diversos fãs que estavam presentes no local, tomou caipirinha e chopp, além de ter escolhido um prato de picanha.

“Obrigada pela energia linda de vocês e por esse tempo tão especial nesta cidade. Eu estou realmente muito grata por estar aqui. Essa semana eu tive a chance de explorar o Rio de verdade e experimentar a cultura. Em todos os lugares, fui recebida com tanto amor e tanta hospitalidade que, sinceramente, eu nunca mais quero ir embora”, revelou Dua Lipa enquanto agradecia pelo carinho dos fãs.

Investigação sobre o incêndio

No dia do incêndio, a fumaça tomou conta das ruas e as equipes de bombeiros foram acionadas por volta de 20h para atender a ocorrência no restaurante e, em menos de duas horas, todas as chamas já haviam sido apagadas. Ainda de acordo com o corpo de bombeiros, felizmente, não houve vítimas ou feridos no local.

“Queridos clientes, foi só um susto desagradável. Ninguém se machucou nem houve perdas. Nosso sistema de incêndio funcionou bem. Agradecemos por todas as mensagens de carinho e pedimos desculpas pelo transtorno. Em breve daremos mais atualizações”, informou o perfil oficial do restaurante nas mídias sociais.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

