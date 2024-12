Requalificar prédios abandonados pode incrementar em 40% recursos do MCMV, diz Jader Filho

No último dia de reuniões da 33ª Assembleia Geral do Fórum de Ministros e Altas Autoridades de Habitação e Desenvolvimento Urbano da América Latina e do Caribe (MINURVI), que aconteceu em Belém, entre 12 e 13 de dezembro, o ministro das Cidades, Jader Filho, destacou estratégias para manter os centros urbanos ocupados.

O titular da pasta também enfatizou a necessidade de requalificação dos centros históricos das cidades como uma estratégia para impedir a ‘fuga’ dos centros urbanos.“Existem diversas cidades no Brasil que os centros históricos estão vazios, com prédios abandonados. Então, nós fizemos um processo de incentivo no Minha Casa, Minha Vida. Se você requalificar os prédios abandonados nas áreas centrais, nós damos um plus de 40% no valor do programa. Parece que não, mas estamos economizando”, disse o ministro.

“Toda vez que a gente constrói um novo condomínio do Minha Casa, Minha Vida, temos que levar infraestrutura de água, de luz, construir escolas, levar transporte público. Quando você ocupa o centro, ele já está todo preparado para receber as pessoas”, completou.

O encontro aconteceu no Espaço São José Liberto, no bairro do Jurunas, em Belém, e foi presidido por Jader Filho, que recebeu 20 autoridades internacionais para dialogar sobre o desenvolvimento urbano e a adaptação das cidades frente aos desastres climáticos.