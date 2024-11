VÍDEO: Repórter se emociona ao ver mulher pulando de carro para escapar do ex-namorado

Uma jovem de 21 anos saltou de um carro em movimento após passar por uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta sexta-feira (29), na BR-381, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A cena acabou sendo flagrada ao vivo durante uma transmissão de uma equipe de repórteres do jornal MG1, da TV Globo de Minas. A repórter Luciana Mussi ficou emocionada ao presenciar a tentativa da mulher de salvar a própria vida.

Ao veículo, a vítima contou que a última separação do casal havia ocorrido há uma semana e, nesta manhã, o homem a havia procurado alegando que queria se desculpar e entregá-la um presente. Ao interagir ao vivo com a apresentadora Aline Aguiar, que estava no estúdio, a jornalista acabou caindo no choro. “Desculpa gente, é uma história muito forte. Como a gente viu tudo, estou um pouco emocionada”, disse.

Segundo a PRF, a mulher estava no veículo que era dirigido por seu ex-namorado, que a estava levando à força. Após pular do carro, ela caiu na rodovia e foi amparada pelos policiais.

Os dois então saíram do Centro de BH para buscar a surpresa no bairro Sagrada Família, na região Leste, onde o homem disse que estaria. Não demorou para a jovem perceber a mudança de rota e, depois disso, a pediu diversas vezes para descer do veículo, mas o ex-companheiro começou a ameaçá-la.

Em seu relato às autoridades, ela também disse que ao avistar a fiscalização na rodovia, o suspeito disse que iria usar um pano com éter para desmaiar a mulher caso ela gritasse. Ela também informou que o relacionamento de cerca de um ano foi marcado por desentendimento e que já foi agredida e, por isso, tinha uma medida protetiva contra o ex.

A PRF comunicou que o suspeito, de 23 anos, foi preso e levado para a Polícia Civil de Sabará.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)