Repórter do SBT leva cantada durante entrevista ao vivo: 'É comprometido?'

Durante uma transmissão ao vivo na TV, em um programa do SBT, o repórter Fábio Peixoto tornou-se protagonista de um momento inusitado ao receber uma cantada. No vídeo, o jornalista aparece sentado em uma praia gravando uma matéria sobre a alta sensação térmica no Rio de Janeiro. Ao entrevistar uma mulher, Fábio foi indagado sobre seu estado civil com a pergunta “você é comprometido?” e, aparentemente, ficou “sem graça” ao levar a cantada. O caso ocorreu durante a manhã desta terça-feira (14).

Ao ser cobrado pela resposta, Fábio disparou: “Não sou comprometido, estou online e roteando. A gente vai conversar [...] Ela é bonita e gente boa”. O episódio se destacou chamando a atenção dos telespectadores do programa e nas redes sociais.