Receita Federal apreende cocaína em aeroporto

A Receita Federal apreendeu, nesta quinta-feira (19/2), aproximadamente 2kg de cocaína no Aeroporto Internacional de Brasília. A droga estava escondida em fundos falsos de uma pasta de notebook, que era transportada como bagagem de mão por um passageiro.

A identificação do entorpecente ocorreu durante a fiscalização de embarque. O passageiro embarcaria em um voo com destino a Lisboa, em Portugal, com conexão final no Aeroporto de Paris/Orly, na França.

Droga camuflada em pasta de notebook

A cocaína estava camuflada em compartimentos adulterados da pasta de notebook. A complexidade da ocultação exigiu uma inspeção minuciosa por parte dos agentes da Receita Federal para sua completa identificação.

Suspeito e investigação

O suspeito é um cidadão tcheco de 49 anos. Ele foi conduzido para entrevista e verificação complementar logo após a descoberta da droga.

Após a confirmação do entorpecente, tanto o passageiro quanto a substância apreendida foram encaminhados à Polícia Federal. A corporação registrou o flagrante e continuará as investigações sobre o caso.