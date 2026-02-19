Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Receita Federal apreende cocaína em aeroporto

Droga estava escondida em fundo falso de pasta de notebook de passageiro com destino a Portugal e Paris

O Liberal

A Receita Federal apreendeu, nesta quinta-feira (19/2), aproximadamente 2kg de cocaína no Aeroporto Internacional de Brasília. A droga estava escondida em fundos falsos de uma pasta de notebook, que era transportada como bagagem de mão por um passageiro.

A identificação do entorpecente ocorreu durante a fiscalização de embarque. O passageiro embarcaria em um voo com destino a Lisboa, em Portugal, com conexão final no Aeroporto de Paris/Orly, na França.

Droga camuflada em pasta de notebook

A cocaína estava camuflada em compartimentos adulterados da pasta de notebook. A complexidade da ocultação exigiu uma inspeção minuciosa por parte dos agentes da Receita Federal para sua completa identificação.

Suspeito e investigação

O suspeito é um cidadão tcheco de 49 anos. Ele foi conduzido para entrevista e verificação complementar logo após a descoberta da droga.

Após a confirmação do entorpecente, tanto o passageiro quanto a substância apreendida foram encaminhados à Polícia Federal. A corporação registrou o flagrante e continuará as investigações sobre o caso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tráfico de drogas

drogas em aeroporto
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

VÍRUS

Mpox no Brasil: confira o que é, quais os sintomas e os riscos de contaminação após o carnaval

O mais novo caso do vírus no Brasil em 2026 foi confirmado na última terça-feira (17) em Porto Alegre

18.02.26 17h06

crime

Brasileiro é acusado de matar a ex-mulher a facadas nos EUA

Marcos Marques-Leal é acusado de homicídio, desacato à autoridade e de colocar em risco o bem-estar de uma criança

14.02.26 17h52

alerta

Vírus Nipah chegou ao Brasil? O carnaval é motivo de preocupação?

O Ministério da Saúde reforça que o Brasil mantém protocolos permanentes de vigilância a agentes patogênicos e que o risco de uma pandemia causada pelo vírus é considerado baixo.

12.02.26 13h27

Toró vindo aí!

Pará entra em alerta laranja para temporais e ventos fortes, alerta Inmet

A recomendação é que os moradores fiquem atentos às condições climáticas e sigam as orientações dos órgãos de segurança

06.02.26 19h07

MAIS LIDAS EM BRASIL

PURO SUCO?

VÍDEO: jovem mostra antes e depois do shape e acne chama atenção

Influenciador afirma que acne é genética, mas comentários levantam dúvidas sobre o uso de anabolizantes

19.02.26 12h43

REAGIU

Nikolas Ferreira se manifesta sobre queda de escola que homenageou Lula; confira

O parlamentar também criticou a representação de "neoconservadores" durante o desfile

19.02.26 10h04

ASSASSINATO

Policiais divulgam vídeo do momento exato em que corretora foi atacada pelo síndico no subsolo; veja

O celular da vítima foi achado dentro de uma caixa de esgoto do prédio no dia 30 de janeiro

19.02.26 15h06

atenção

Resultado do FIES 2026 está disponível; veja próximos passos

Estudantes já podem consultar a pré-seleção e precisam cumprir prazos para garantir o financiamento estudantil

19.02.26 14h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda