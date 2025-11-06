Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Emmanuel Macron é recebido no Brasil com abraços e reação viraliza

Desde que chegou à Salvador, o político já tocou tambor com o Olodum, curtiu o Afoxé Filhos de Gandhy e posou para fotos com baianas

Victoria Rodrigues
fonte

O presidente da França também esteve presente nesta quinta-feira (6) na UFPA, em Belém. (Foto: Reprodução/ TikTok)

O presidente da França, Emmanuel Macron, chegou a Salvador (BA) na última quarta-feira (5) para participar da abertura do "Festival Nosso Futuro Brasil–França: Diálogos com a África". Antes de ir para o evento, enquanto realizava visitas a alguns pontos turísticos da cidade, ele chegou a receber beijos e abraços calorosos de duas mulheres brasileiras que estavam empolgadas com a sua presença.

A cena rapidamente circulou pelas redes sociais e a reação do presidente chamou a atenção de muitos internautas e pessoas que estavam presentes em uma rua da capital baiana. Ao receber Emmanuel Macron, as duas mulheres se afastaram e demonstraram muita felicidade, enquanto o presidente ficou rindo com uma expressão que deixava dúvidas sobre o que estava acontecendo.

Nos comentários da publicação, muitas pessoas se divertiram com a reação do presidente da França. “As meninas empolgadas ainda deram um cheiro, literalmente, no Macron”, escreveu uma pessoa. “Ele agarrando a barriga dela, eu tô morrendo”, disse outro internauta. “To pensando aqui se as tias aí sabem que o Macron é o presidente da França ou tão só na onda?”, perguntou um terceiro. 

Visita de Emmanuel Macron ao Brasil

Ao desembarcar no aeroporto, Macron foi recebido pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) e pela ministra da Cultura, a cantora baiana Margareth Menezes.

No evento, que seguirá até o dia 8 de novembro, o presidente francês aproveitou para dizer que conheceu exposições artísticas e ficou impactado com a arte brasileira. "Nós temos muito a aprender. Aprendi muito esta tarde vendo os artistas. (...) Reinventar o futuro não é possível se nós não observarmos o nosso passado. Estou esperando muito desse triângulo amoroso, que criamos entre a Europa, a África e o continente sul-americano, com os artistas contemporâneos dizendo de onde vêm e inventando um futuro", disse Macron.

Nesta quinta-feira (6), Macron esteve presente na Universidade Federal do Pará (UFPA), para visitar um barco onde estão expostos diversos projetos científicos, juntamente com pesquisadores brasileiros e franceses. Todos eles vieram para participar da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro, em Belém.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

