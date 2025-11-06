Emmanuel Macron acena durante visita à caravana fluvial científica 'Iaraçu'
O projeto é resultado de uma cooperação Brasil-França, unindo entre 10 instituições brasileiras e francesas
O presidente da França, Emmanuel Macron, durante visita nesta quinta-feira, 6, à Universidade Federal do Pará (UFPA), conheceu a embarcação da Caravana Fluvial Científica e Intercultural Iaraçu. O projeto é resultado de uma cooperação Brasil-França, unindo entre 10 instituições brasileiras e francesas.
A iniciativa é formada por pesquisadores da UFPA e da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), que percorreram rios da região para promover diálogos interculturais e científicos sobre mudanças climáticas. Macron acenou aos participantes da Caravana e foi acompanhado pelo reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva.
A caravana simboliza uma cooperação fundamentada na ciência, na solidariedade e no respeito pelos ecossistemas, buscando tecer um vínculo direto entre os habitantes da Amazônia e as instâncias de governança climática reunidas na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30). A iniciativa contribui para uma diplomacia científica mais inclusiva e conectada às realidades locais.
O presidente francês participa ainda da Cúpula do Clima, no Parque da Cidade, onde deve ter um encontro bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, às 15h. Macron já esteve na capital paraense em março do ano passado, quando visitou, ao lado de Lula, a Ilha do Combu, onde conheceu a fábrica de chocolate Filha do Combu e se encontrou com o líder indígena cacique Raoni.
