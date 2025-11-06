Presidente francês Emmanuel Macron é escoltado pela PF durante visita à UFPA

O presidente francês Emmanuel Macron esteve na Universidade Federal do Pará (UFPA), nesta quinta-feira (6), para visitar um barco onde estão expostos vários projetos científicos. Para garantir a segurança da autoridade e dos convidados, a Polícia Federal e a Marinha do Brasil (MB) realizaram uma operação que contou com varredura da área e escolta.

De acordo com a PF, antes da chegada do presidente francês, a MB vistoriou toda a embarcação com o auxílio de cães farejadores. A verificação foi para garantir que o barco estava sem a presença de bombas e ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares.

Assim que aterrissou na capital paraense, Macron foi à UFPA para conhecer os projetos da expedição científica Iaraçu, vinda de Manaus. São pesquisadores brasileiros e franceses, que vieram à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30).

A escolta ao redor da embarcação também contou com outros barcos da MB. Além disso, a PF faz segurança aproximada do presidente francês e de centenas de autoridades estrangeiras que vieram à cúpula de líderes da COP 30.