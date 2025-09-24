Capa Jornal Amazônia
Emmanuel Macron, presidente da França, é barrado em ruas de Nova York

O líder francês estava na Assembleia Geral da ONU

Lívia Ximenes
Emmanuel Macron, presidente francês (Lewis Joly/Associeted Press/Estadão Conteúdo)

Emmanuel Macron, presidente da França, foi impedido de passar por determinadas ruas em Nova York, nos Estados Unidos. Ele estava de saída da sede da ONU com a comitiva francesa quando teve a passagem bloqueada por um policial, que se desculpou pelo ocorrido. A situação aconteceu na noite de segunda-feira, 22.

O policial explicou a Macron que a área estava fechada devido à passagem da comitiva do presidente dos EUA, Donald Trump. Segundo o portal francês Brut, que divulgou as imagens, o presidente ligou para Trump pedindo o desbloqueio das vias e ironizando o ocorrido, mas teve o pedido negado. O presidente da França precisou fazer o percurso a pé.

Durante a Assembleia Geral da ONU, ocorrido horas antes, Macron anunciou o reconhecimento do Estado Palestino pela França, ação contrária às movimentações políticas de Trump. Enquanto caminhava, o presidente francês falou ao telefone e cumprimentou pessoas que passavam pelo local.

