Ranking com as 100 melhores cidades do mundo tem São Paulo e Rio de Janeiro na lista; confira

Uma lista com as 100 melhores cidades do mundo, feita pela empresa de consultoria Resonance, conta com duas cidades brasileiras. São Paulo e Rio de Janeiro estão presentes no ranking, que tem como objetivo apresentar os melhores destinos urbanos do mundo.

A primeira cidade brasileira na lista é São Paulo, na 33ª posição. A metrópole é descrita como a maior cidade da América do Sul. A culinária do local é destacada, por conta da presença de diversos grupos de imigrantes: São Paulo é a cidade com mais italianos fora da Itália, a maior comunidade de descendentes de japoneses fora do Japão e conta com um grande número de descendentes de sírios e libaneses.

É a terceira colocada no ranking culinário, além de conseguir a quarta colocação por conta de sua cultura.

Já o Rio de Janeiro conseguiu a 54ª posição da lista. A “cidade maravilhosa”, como é descrita, impressiona por sua paisagem. Segundo o ranking, o Rio de Janeiro ocupa a 7ª posição entre as cidades com melhores atividades ao ar livre, além de estar entre as 10 melhores por conta de sua cultura.

Apesar de reunir diversos pontos turísticos impressionantes, como apesar de seus pontos turísticos como o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor, o Rio de Janeiro não conseguiu posições melhores na lista por ser a cidade mais perigosa entre todas as 100 melhores.

