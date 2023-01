Uma pesquisa revelou que os brasileiros estão em segundo lugar no ranking mundial dos que mais frequentam academias. O Brasil também é segundo do ranking dos países que possuem mais academias, e onde as mensalidades são as mais baratas.

Os dados são da Numbeo, IBGE e Statista sobre o mercado fitness no Brasil. Suzana Pinto, 47, frequenta academia, em Belém, há nove anos. Ela busca qualidade de vida.

“Estou entrando no climatério (período de transição em que a mulher passa da fase reprodutiva para a fase de pós-menopausa). A gente perde massa muscular e precisa colocar a musculação, principalmente, como hábito diário de vida. É autocuidado e qualidade de vida”, afirmou.

Suzana malha de segunda a sexta. E treina, por dia, duas horas, no máximo. “Meu treino é montado aqui pelo profissional da academia. Ele acompanha a gente aqui há um tempo. Todo mês a gente muda o treino. Por conta da musculação, prefiro treinar na academia”, disse. Mas também pratica atividade física ao ar livre. “Faço caminhada. É muito legal, é relaxante”, contou. Ela prefere treinar pela manhã.

Quando, por algum motivo, não treina, Suzana disse que se sente mal e cansada. Quando não treina no sábado e no domingo, na segunda o organismo está mais lento. “Tem que ir pra academia”, contou.

Ela sugeriu que, ao começar a frequentar uma academia, a pessoa faça os treinos no seu ritmo e aos poucos “Existe uma imposição de ficar sarado, carregar peso... O importante é a regularidade”, contou. “Iniciou, teu organismo já começa a pedir, porque tu sente esse bem-estar”, completou.

O funcionário público Marcelo Casanova, 48, frequenta academia há mais de 15 anos. “O nosso corpo é uma máquina. Então você precisa constantemente fazer com que a sua máquina esteja em perfeito estado de funcionamento”, disse (Thiago Gomes/O Liberal)

O funcionário público Marcelo Casanova, 48, frequenta academia há mais de 15 anos. Após a pandemia, retomou as atividades físicas na academia. Ele observou que, em janeiro, começo do ano, muitas pessoas começam realmente a voltar a fazer atividade física, depois das festas e das confraternizações de dezembro. “O nosso corpo é uma máquina. Então você precisa constantemente fazer com que a sua máquina esteja em perfeito estado de funcionamento”, disse.

Ele treina de três a quatro vezes, já que tem que dividir o tempo com outros compromissos pessoais e profissionais. Marcelo prefere treinar em academia. “Tem o contato com outras pessoas e o contato com bons profissionais. Você troca ideias. Enfim, faz com que tenha uma motivação a mais”, contou.

Marcelo disse que há muitas pessoas com sobrepeso e com obesidade. “Então a gente tem que colocar como um ponto principal a atividade física para que você tenha um bom rendimento, tenha um bom ânimo, fazendo com que a atividade física seja mais prazerosa no dia a dia”, afirmou.

Marcelo contou que, quando não consegue treinar, sente-se cansado. “Parece que não rendeu o dia. Parece que tá faltando alguma coisinha”, completou. O professor José Neto, 35 anos, trabalha em academia. “As pessoas estão procurando o exercício físico para ter uma qualidade de vida melhor”, afirmou.

Ele destacou a importância de haver um profissional de educação física para fazer o acompanhamento dos alunos. “Cada um aqui tem um treino específico”, disse. José Neto recomenda que a pessoa treine três vezes na semana. “Mas, se quiser vir todo dia, não tem problema”, afirmou.

