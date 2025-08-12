Quem era o sargento do Exército que matou a esposa, a filha de 1 ano e tirou a própria vida?

Pedro Henrique Martins dos Santos, de 24 anos, era o sargento do Exército que tirou a própria vida logo após matar a esposa e a filha de 1 ano no Dia dos Pais, em Santos, no litoral de São Paulo. O jovem já possuia um histórico de ameaças

A Polícia Militar encontrou os corpos de Pedro, Gabrielly Simões Silva (21) e da bebê Jade (1) no quarto de uma casa no Morro Nova Cintra, no domingo de Dia dos Pais (10). Uma arma de fogo foi localizada no chão, próxima ao corpo de Pedro e Gabrielly foi encontrada abraçada com a criança, em uma tentativa de defender a filha.

Pedro iniciou a carreira após o alistamento militar obrigatório. O sargento morava em Santos, mas atuava em Guarujá desde o início da trajetória no ofício. Atualmente, ocupava o posto de terceiro-sargento no Forte dos Andradas, no setor de artilharia antiaérea. Segundo familiares, Pedro estava com as malas prontas para uma missão de trabalho em Brasília, marcada para segunda-feira (11) e estava triste porque não queria ficar tanto tempo longe da filha, segundo relatos.

Pedro e Gabrielly tinham um relacionamento conturbado. Em 2023, a jovem chegou a registrar um boletim de ocorrência contra o companheiro por ameaça e lesão corporal. No mesmo ano, ela tentou tirar a própria vida e justificou que cometeu o ato por desilusão amorosa, porque havia terminado com o namorado e estava decepcionada.

A família de Pedro reconhece que a relação era complicada e que o casal havia separado e reatado diversas vezes, até Gabrielly engravidar de Jade.

O caso

A PM foi acionada por volta das 4h para uma ocorrência dentro da residência no Morro Nova Cintra, após barulhos de disparo terem sido ouvidos pela vizinhança. No local, os agentes encontraram o pai, a mãe e a filha sem vida em um quarto. A mulher estava fortemente abraçada com a bebê. De acordo com o boletim de ocorrência, um dos PMs atestou que as paredes do quarto estavam com diversos respingos de sangue.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a pistola foi apreendida e encaminhada para perícia, que também realizará outros exames necroscópicos e no local do crime. Ainda não se sabe a motivação por trás dos crimes.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo,sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.