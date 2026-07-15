Quem era o advogado que foi encontrado morto após desaparecer na Vila Madalena

A identificação do corpo de Pedro Ely Cordeiro dos Santos, desaparecido desde a madrugada de sexta-feira, 10, encerrou a busca de pessoas próximas por informações sobre seu paradeiro.

Pedro tinha 43 anos e era advogado. Natural do Rio de Janeiro, ele estava em São Paulo quando desapareceu após passar por bares na Vila Madalena, na zona oeste da capital.

Durante o período em que esteve desaparecido, o caso ganhou repercussão nas redes sociais, com a divulgação de informações na tentativa de localizá-lo. Entre as pessoas que ajudaram a compartilhar a busca estava a atriz Tata Werneck, que afirmou em uma publicação que os dois eram amigos na época da escola.

O corpo de Pedro foi encontrado na mesma madrugada, na Rua Fradique Coutinho, em Pinheiros, mas permaneceu sem identificação porque a vítima estava sem documentos. A identidade foi confirmada pela Polícia Civil nesta terça-feira, 14, após exames periciais e o reconhecimento feito por familiares.

O caso é investigado como morte suspeita, e a polícia aguarda a conclusão dos laudos do Instituto Médico-Legal (IML) para esclarecer a causa da morte e as circunstâncias do caso.